Joana Gonçalves & Gabriela Vassel Conquistam Medalha de Ouro no Mundial da Juventude – Búzios 2023

Da Redação

Após 14 anos desde a histórica conquista de Martine Grael e Kahena Kunze em 2009, o Brasil viu novamente suas velas brilharem no Mundial da Juventude, realizado em Búzios. Joana Gonçalves e Gabriela Vassel protagonizaram uma campanha soberana e marcada pela regularidade, conquistando a medalha de ouro na Classe 420 feminino. As atletas brasileiras subiram ao degrau mais alto do pódio na 52ª edição do evento, reafirmando o talento e a tradição do país nas competições náuticas.

O Brasil, representado por 14 atletas, teve uma participação destacada no campeonato, que contou com a presença de mais de 400 competidores de 62 nações. As provas ocorreram nas raias de Manguinhos, Branca e Feia, com os clubes ICAB e Búzios Vela Clube como anfitriões. Além da conquista de Joana Gonçalves e Gabriela Vassel, o Brasil obteve outros resultados expressivos, como duas quartas colocações nas categorias 420 misto e Kite, além da notável 4ª colocação de Lucas Freitas e Victoria Back na classe 420 open.

Os resultados finais da competição foram os seguintes:

Classe 420 Feminino:

🥇🇧🇷 Joana Gonçalves e Gabriela Vassel

🥈🇮🇱 Maayan Shemesh e Emilie Louviot

🥉🇬🇷 Kerkezou Iakovina e Giannouli Danai

Classe 420 Open:

🥇🇮🇹 Quan Cardi e Mattia Tognocchi

🥈🇫🇷 Zou Schemmel e Jean-Philippe Boudard

🥉🇪🇸 Miguel Angel Hernandez e Alejandro Maertin

🇧🇷 4º Lucas Freitas e Victoria Back

Além da Classe 420, outras categorias também foram disputadas, com representantes brasileiros obtendo posições notáveis, como o 6º lugar de Guilherme Menezes e Fernando Menezes na Classe 29er Masculino e a 10ª colocação de Alex Kuhl e Alexia Buuck na Nacra 15.

A próxima edição do Mundial da Juventude está marcada para ocorrer no Lago di Garda, na Itália, no meio de 2024. Até lá, o Brasil celebra mais uma conquista de destaque no cenário mundial da vela, com Joana Gonçalves e Gabriela Vassel eternizando seus nomes na história do esporte náutico.

A próxima etapa para Joana Gonçalves e Gabriela Vassel será o desafio do Sul-Americano, que acontecerá no Rio de Janeiro de 27 a 30 de dezembro no Iate Clube do RJ. Em seguida, elas encaram o Mundial Aberto em janeiro, também na cidade carioca, onde buscarão o ouro após conquistarem a prata em Alicante em julho deste ano. Atletas determinadas e talentosas, Joana e Gabriela prometem continuar elevando o nome do Brasil nas competições náuticas internacionais.

Fonte e Fotos Confederação Brasileira de Velas