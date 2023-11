João Bosco & Vinícius se apresentam em Paulínia no feriado da Proclamação da República

O feriado da Proclamação da República, dia 15 de novembro, será de muita festa na cidade de Paulínia, interior do Estado de São Paulo. Vai acontecer em frente ao Theatro Municipal de Paulínia o evento “Violada – Chora Me Liga” com o show da dupla João Bosco & Vinícius. A festa começa a partir das 12h e ainda terá os shows do DJ Zorbs, Yza Grillo, Julio & Gustavo e Léo Pires.

Estarão disponíveis para o público dois tipos de setores: Bebida e Fumaça Open Food e Front Stage Curtição Open Food. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://violadachorameliga.com.br/. Ambos os setores são open food e terão uma variedade de carnes como Burger, Pulled pork, Picanha, Ancho, Porchetta, Costela e Paella. Bebidas serão vendidas no local.

Vale lembrar que crianças até 11 anos não pagam e de 12 à 17 anos, além de estudantes pagam meia entrada. O evento terá Espaço Kids monitorado.

JOÃO BOSCO & VINÍCIUS

João Bosco & Vinícius são considerados pioneiros do estilo de sertanejo conhecido como universitário. A dupla gravou seu primeiro álbum em 2003, intitulado “Acústico Bar”. Em 2004, a dupla lançou um novo trabalho intitulado “Querendo te Encontrar”. No ano seguinte, lançaram “João Bosco e Vinícius – Ao Vivo 2005”, que contava com dois sucessos: “Quero provar que te amo” e “Insegurança”. No ano de 2007, lançaram o seu quarto álbum e segundo DVD intitulado “Acústico pelo Brasil”.

Ao longo dos anos seguintes, a dupla lançou uma série de novos trabalhos com destaque para algumas canções como “Abelha”, “Química”, “Girassol”, “Um lugarzinho na sua cama”, “Me leva pra casa”, “Chuva”, “Ponto fraco”, “Sorte é ter você (Carolinas)”, “Deixa a gente quieto”, “Precipício”, “Segunda taça”, entre outras.

Em julho deste ano, a dupla gravou em Ribeirão Preto, cidade do interior do Estado de São Paulo, o DVD “JB&V 21 In Concert” para comemorar os 21 anos da dupla. O projeto contou com as participações especiais de Mari Fernandez, Maiara & Maraisa, Murilo Huff, Guilherme & Benuto, Léo Magalhães e Israel & Rodolffo. O DVD teve a direção executiva de Rafael Kinock e Luiz Montoya, direção de áudio de Ivan Miyazato e direção de vídeo da UNIC Films – Fernando Trevisan (Catatau).

SERVIÇO

Evento: Violada – Chora Me Liga (Show João Bosco & Vinícius)

Data: 15 de novembro

Horário: 12h

Local: Theatro Municipal de Paulínia – Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1551 – Parque Brasil 500 – Paulínia/SP.

Mais informações: https://violadachorameliga.com.br/