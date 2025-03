JOGO DO TIGRE FOI O MAIS POPULAR DE 2024; PESQUISA ALERTA SOBRE ENDIVIDAMENTO

O mercado das bets seguiu em forte expansão em 2024, com títulos que conquistaram os jogadores e consolidaram tendências. Entre os mais jogados do ano, Fortune Tiger, conhecido como “jogo do tigre”, foi o grande destaque, mantendo-se no topo das preferências por quase todos os meses.

Uma pesquisa de uma das maiores bets do país apontou que o jogo do tigre foi o jogo mais popular do ano, chegando a superar 59% de popularidade em alguns períodos. Desenvolvido pela PG Soft, o jogo se destacou pela alta taxa de retenção dos jogadores. Além dele, outros títulos da franquia “Fortune”, como Fortune Rabbit, Fortune Ox e Fortune Dragon, também figuraram entre os mais jogados, reforçando a força da série.

Os slots continuaram sendo a categoria dominante nos cassinos online, representando 91,5% de todas as rodadas realizadas na casa de apostas que conduziu a pesquisa. Com jogabilidade simples e possibilidade de prêmios, esses jogos parece ter se consolidado como a principal escolha entre os apostadores.

Apesar do sucesso das bets, uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) revelou um dado relevante: 63% dos apostadores já comprometeram suas finanças pessoais com jogos online, como o popular “jogo do tigrinho” e outros slots.

O estudo revelou que alguns jogadores mudaram seus padrões de consumo para continuar apostando: 23% economizaram em roupas, 19% diminuíram gastos com supermercado, 14% cortaram despesas de higiene e beleza, e 11% reduziram custos com saúde e medicações. Esses dados sugerem que o jogo é priorizado em detrimento de necessidades básicas, levantando preocupações sobre suas implicações sociais.

O crescimento das apostas levou ao surgimento de plataformas que promovem o jogo irresponsável, apresentando chances de ganhos exageradas e incentivando apostas excessivas. No entanto, com regulamentação adequada, as casas de apostas licenciadas são compelidas a implementar práticas de jogo responsável. Isso inclui limitar depósitos, restringir o tempo de jogo e disponibilizar opções de autoexclusão para jogadores em risco, ajudando a prevenir problemas relacionados ao jogo.

Em suporte ao setor legalizado, o governo também trabalha em maneiras de fiscalizar e incentivar as bets a apresentarem medidas para aumentar a segurança dos jogadores, como o bloqueio do uso de benefícios sociais para o jogo. Quanto aos apostadores, indica-se que o dinheiro usado para apostas seja apenas o dispensável, tendo em vista que é uma forma de entretenimento e não há garantias de retorno financeiro.