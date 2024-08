Jogos Estudantis do Município de Pedreira 2024 (JEMPE) foram iniciados na sexta-feira, 09 de agosto

A Prefeitura de Pedreira através de suas secretarias municipais de Esportes e Lazer, Educação e de Cultura e Economia Criativa, realizou na sexta-feira, 09 de outubro, nas dependências do Ginásio de Esportes “Vermelhão” do Santa Sofia, a solenidade de abertura dos JEMPE 2024 – Jogos Estudantis do Município de Pedreira.

Estiveram prestigiando a solenidade a Primeira-Dama Vanessa Marinelli Polidoro, Diretora Regional de Ensino Regina Navas Santos Araújo, representada por Patrícia Nora Guarizzo, secretários municipais responsáveis pela realização dos jogos, Valdir Carlos Volpato – Esportes, Mariangela Rodrigues – Educação, Carina Galvão – Cultura e Economia Criativa, Sargento Martone Barreto de Oliveira – Comandante da Polícia Militar, 1º Sargento Bruno Carvalho de Araújo – Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Pedreira, Sargento PM Rodrigo Lopes Moreira do Corpo de Bombeiros, Secretário de Segurança e Cidadania Dr. Licurgo Nunes Costa, Secretário de Ciência e Tecnologia Eder Geraldo Alves, Presidente da Fundação Educacional “Professora Marlene Zeghaib” João Eduardo Corsi, além dos diretores das escolas participantes dos JEMPE 2024.

“A solenidade de abertura foi repleta de muitas emoções, esta tradicional competição, faz a cidade reviver de forma salutar as disputas que movimentam os jovens estudantes pedreirenses”, destacaram durante a solenidade as professoras da Comissão Organizadora, Ana Maria Cartarozzi Ferrari e Egle Silmara Nery Olivari.

Estão participando desta edição dos JEMPE cerca de 950 alunos das escolas estaduais e particulares, contando com a participação da APAE de Pedreira. “Estamos envolvendo alunos nas categorias Pré-Mirim, Mirim e Infantil, com jogos nas dependências do Estádio Municipal, Clube Náutico Joaquim Carlos, Esporte Clube Santa Sofia e Clube Recreativo Vale Verde”, informou o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato.

A Secretária de Educação Mariangela Rodrigues, enfatiza que todas as secretarias municipais estão envolvidas na realização dos JEMPE 2024. “A união de todos proporciona momentos inesquecíveis aos alunos das redes Estadual e Particular de Ensino, a Rede Municipal continua com a disputa do PROERD que é realizado em parceria com a Polícia Militar”, concluiu.

Carina Galvão, Secretária de Cultura e Economia Criativa, agradece todos os diretores e professores das escolas, equipe da Cultura e Imprensa da Prefeitura pelo importante apoio, além é claro de todas as demais secretarias e departamentos municipais que juntos estão viabilizando a realização dos JEMPE em 2024.

Neste ano os JEMPE contaram na solenidade de abertura com uma nova modalidade artístico cultural, para integrar o Esporte, a Educação e a Cultura. Os alunos das escolas foram convidados a cumprir uma inédita tarefa, elaborar uma Paródia com o tema: Drogas, Tõ Fora. A Paródia vencedora somou pontos a Escola para a Classificação Geral. O resultado final foi o seguinte: 6º lugar – Escola Estadual Ana Ferrari Rossi (1 ponto); 5º lugar – Escola Estadual Luiz Bortoletto (2 pontos); 4º lugar – Escola Estadual Coronel João Pedro (3 pontos); 3º lugar – Colégio Dux (4 pontos); 2º lugar – Colégio Anglo (5 pontos); 1º lugar – Escola Estadual Dr. Silvio de Aguiar Maya (7 pontos).

A solenidade de encerramento está programada para o dia 12 de setembro, a partir das 19 horas, no Ginásio de Esportes do Santa Sofia, com a premiação dos atletas e equipes melhores colocados em cada uma das modalidades em disputa.