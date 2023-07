Jogos Regionais: Vôlei Feminino de Artur Nogueira estreia com vitória

Equipe venceu Campinas por 2 sets a 1 em jogo disputadíssimo

O time feminino da Associação Desportiva Voleibol (ADV) de Artur Nogueira estreou os Jogos Regionais com uma grande vitória. O campeonato está na 65ª edição e acontece em Mococa (SP) neste ano de 2023. A primeira disputa foi contra Campinas e o placar ficou em 2 sets a 1.

Após partida difícil, Artur Nogueira derrotou a equipe campineira com as seguintes parciais: 1º set 25 a 15 para as atletas nogueirenses, 2º set 25 a 15 para as adversárias e o 3º set, 15 a 8, consagrou a vitória de Artur Nogueira.

CHAVES

O voleibol feminino livre foi dividido em dois grupos. No grupo A, está Americana, Araras, Casa Branca e Bragança Paulista. Já no grupo B, de Artur Nogueira, estão as equipes de Itatiba, Campinas e Limeira.

A próxima partida será contra Itatiba, amanhã, 4 de julho, às 9h, no ginásio 1 da Associação Esportiva Mocoquense (AEM).