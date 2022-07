Jonas Enfermeiro é empossado para substituir Claudia Pinho Lalla no Legislativo

Com o licenciamento da vereadora Claudia Pinho Lalla (AGIR) do mandato na Câmara Municipal para assumir a Secretaria Municipal da Educação, o suplente Jonas Marcelo Rosa (AGIR) – Jonas Enfermeiro – foi empossado em seu lugar pela Mesa Diretora da Câmara na quinta-feira, 7 de julho, após assinar o termo de posse e prestar o juramento regimental. Jonas tem 39 anos, é enfermeiro de carreira no município e recebeu 157 votos nas últimas eleições, tendo se habilitado como o primeiro suplente de seu partido ao terminar o pleito como o terceiro candidato mais votado da sigla.