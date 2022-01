Jovem de Holambra estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O holambrense Gabriel Augusto de Campos Chichem, morador do bairro Palmeiras, entra em campo logo mais, às 17h15, para defender o Itapirense pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time enfrenta, em casa, o Retrô, de Pernambuco.

O jovem goleiro, de 19 anos, frequentou durante 1 ano a Escolinha de Futebol oferecida gratuitamente pela Prefeitura e já defendeu, além do Itapirense, o Independente de Limeira, atuando em campeonatos como o Paulista e a Copa Ouro de Futebol Amador.

Fã de Alisson, que hoje joga no Liverpool, da Inglaterra, Gabriel conta que sempre sonhou em ser atleta profissional e que o pai foi seu grande incentivador. “Desde muito pequeno via meu pai jogar e soube que era aquilo o que queria para minha vida. Ele sempre me apoiou”, disse ele, que ressalta o papel da Escolinha da Prefeitura de Holambra em sua trajetória. “A Escolinha foi de grande importância. Aprendi bastante com os professores. Sou muito grato”.

Torcedor do Santos, ele não esconde a ansiedade para a estreia na competição, que revela promessas. “As expectativas são as melhores possíveis. Sabemos que esta é uma competição que é uma grande vitrine”, contou ele.

“Tenho muito orgulho em ver que um atleta de nossa cidade, que passou pela Escolinha da Prefeitura, tem se destacado nos gramados da região”, disse o prefeito de Holambra, Fernando Capato . “Isso mostra que o trabalho desenvolvido por aqui está rendendo frutos e que Holambra é um celeiro de talentos. Desejo ao Gabriel muito sucesso e grandes defesas”.