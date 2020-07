Jovem é preso por danos ao patrimônio público em Santo Antônio de Posse

Durante patrulhamento ostensivo, pela cidade de Santo Antônio de Posse na noite de terça feira, 14, os Guardas Municipais Inspetor Masotti, e os GMs Segalla e Sandra receberam uma denúncia da base que no Jardim Brasília, um indivíduo havia danificado as placas de sinalização.

Ao chegar ao local os guardas depararam com o autor segurando o facão e a placa de sinalização arrancada do poste. Ao ser abordado o indiciado tentou impedir a sua prisão, fazendo uso do facão, mas foi contido e apresentado ao delegado de plantão.

O indiciado, sob visível intoxicação alcoólica ou substância análoga, confessou a prática. O indiciado foi recolhido na UDTE – Unidade de Detenção Triagem e Encaminhamento de Itapira, onde permanecerá a disposição da Justiça.