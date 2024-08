Jovens da Fundação CASA de Mogi Mirim participam de ação contra Covid-19

Ação promovida pela Prefeitura de Mogi Mirim no CASA Laranjeiras visa proteger a saúde dos adolescentes em medida socioeducativa

A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) Laranjeiras realizou, na última sexta-feira (16/07), uma importante ação de vacinação contra a Covid-19, imunizando 57 adolescentes que cumprem medida socioeducativa. A campanha foi coordenada pela vigilância epidemiológica da Prefeitura de Mogi Mirim, que forneceu as vacinas para a operação. Entre os jovens, alguns receberam a primeira dose, enquanto outros a vacina de reforço.

O enfermeiro Paulo Toesca, que liderou a atividade no local, desempenhou um papel essencial ao conscientizar os jovens sobre a relevância da vacina na prevenção da Covid-19. “É crucial que os adolescentes entendam a importância da vacinação para proteger a si mesmos e à comunidade ao seu redor. Estamos aqui para garantir que todos tenham acesso a essa proteção vital”, afirmou.

O coordenador pedagógico do CASA Laranjeiras, Rodrigo Bento, comentou sobre a importância da vacinação: “Garantir que nossos adolescentes estejam vacinados é essencial para a proteção deles. A vacinação não só ajuda a manter a saúde dos jovens, mas também contribui para a proteção de toda a comunidade”.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, expressou sua gratidão pela parceria com a Vigilância Epidemiológica: “Estamos agradecidos pelo suporte da Prefeitura de Mogi Mirim. A vacinação é uma prioridade para nós, e ações como essa são fundamentais para manter nossos jovens protegidos e saudáveis”.

Sobre a Fundação CASA

A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA), vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, aplica medidas socioeducativas conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Atendendo jovens de 12 a 21 anos incompletos em São Paulo, a Fundação executa medidas de privação de liberdade e semiliberdade, determinadas pelo Poder Judiciário, com base no ato infracional e na idade dos adolescentes, garantindo os direitos previstos em lei, pautando-se na humanização, e contribuindo para o retorno do adolescente ao convívio social.

Mais informações em: https://fundacaocasa.sp.gov.br/