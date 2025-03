Jovens do Tiro de Guerra doam cabelos para confecção de perucas a mulheres em tratamento de câncer

Na última semana, o CREM (Centro de Referência Especializada da Mulher) foi novamente o cenário de um gesto de solidariedade. Três recrutas do Tiro de Guerra de Itapira participaram de uma ação emocionante ao cortar seus cabelos e doá-los para a confecção de perucas, com o objetivo de beneficiar mulheres que estão enfrentando o tratamento contra o câncer.

A iniciativa foi coordenada pelo Sargento Márcio Antônio Lawisch, chefe da Instrução do TG 02-095, que ressaltou a importância do ato: “Além de manter um padrão de corte uniforme entre os recrutas, a doação de cabelo é uma forma de praticar a solidariedade, um valor essencial no Tiro de Guerra.”.

A Secretária de Promoção Social, Regina Ramil, foi quem facilitou a realização da ação, oferecendo o espaço do CREM e organizando a presença da cabeleireira voluntária Neusa Zani, membro da Associação Pétalas de Rosas. “A solidariedade demonstrada por esses jovens é um exemplo para todos nós. Os cabelos arrecadados serão encaminhados para uma ONG que confecciona e distribui perucas gratuitamente para mulheres em tratamento oncológico. Agradecemos imensamente ao Sargento Márcio e aos recrutas pelo lindo gesto”, afirmou Regina.

A Associação Pétalas de Rosas, que oferece suporte às mulheres com câncer de mama em Itapira, tem como um dos seus principais trabalhos a distribuição de perucas para mulheres que perderam seus cabelos durante o tratamento. Aqueles que desejarem contribuir com doações de cabelo podem entrar em contato com a associação pelo telefone (19) 98602-3250.