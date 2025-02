Judô de Amparo graduou 67 atletas

Na sexta-feira, 21, a Prefeitura de Amparo, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude realizou a cerimônia de troca de faixas dos alunos do judô, no Paço Municipal. Um total de 67 atletas receberam as novas faixas das mãos dos professores da modalidade, presidente da Câmara, Fernando Garcia, e secretário municipal de Esporte e Juventude, André Geraldo Zuchi – Bidé.

Na ocasião, o coordenador de graduação da Federação Paulista de Judô, Milton Trajano, ressaltou sobre a filosofia da modalidade. “O bom judoca, não é só o bom atleta. Ele precisa ser bom aluno, filho. O judô é uma filosofia de vida que esses meninos e meninas levam consigo”, ressaltou o sétimo grau e kodansha do evento.

O secretário de Esporte e Juventude, representando o prefeito Carlos Alberto Martins, reforçou o apoio à modalidade, em 2.025. “Sem dúvida, o judô forma esportistas, mas, acima de tudo, cidadãos que irão colaborar com o crescimento da cidade, com princípios e ética”, disse Bidé.

O judô de Amparo tem aulas no Centro Esportivo do Trabalhador João Baptista de Campos Cintra – Bolão. Mais informações podem ser obtidas no local com o professor Fábio Nora.