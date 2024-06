Judô de Artur Nogueira brilha em competições e conquista 16 medalhas

Atletas participaram do Campeonato Paulista Master e do Torneio ACJ Campinas neste final de semana

No último final de semana, o Projeto Judô Esporte Social representou Artur Nogueira com destaque em duas competições importantes: o Campeonato Paulista Master e o Torneio ACJ Campinas. A participação dos atletas foi marcada por conquistas significativas e resultados expressivos, reafirmando a excelência do judô na cidade.

O projeto é mantido pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude.

Campeonato Paulista Master

O Campeonato Paulista Master, realizado no sábado (15), contou com a participação de dois atletas de Artur Nogueira, que demonstraram grande competência e garra. Marcos Paulo conquistou a medalha de bronze, alcançando o terceiro lugar na categoria, enquanto Leandro Takada terminou em quinto lugar, após combates acirrados.

Torneio ACJ Campinas

No domingo (16), o Torneio ACJ Campinas foi palco de uma verdadeira demonstração de força e habilidade por parte dos atletas do Projeto Judô Esporte Social. O evento resultou em um total de 16 medalhas para a equipe nogueirense, sendo 4 ouros, 5 pratas e 7 bronzes.

Os destaques do torneio incluem:

Medalhistas de Ouro:

Natália Pereira

Lucas Santos

Mauro Félix

Elias Ramos

Medalhistas de Prata:

Larissa Millk

Pietro Vaz

Gustavo Tristão

Miguel Sena

Kauan Cabrini

Medalhistas de Bronze:

Flora Gonçalves

Lis Gonçalves

Marina Tavares

Francisco Aranha

Kauan Ferreira

Rodrigo Gomes

André Jr

A coordenação do projeto celebrou os resultados, destacando a importância do esporte como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento pessoal. “O judô, além de formar campeões, também contribui para a formação de cidadãos comprometidos com valores como disciplina, respeito e perseverança”, finalizou.