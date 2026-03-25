Judoca de Holambra conquista medalha de bronze em competição considerada a maior da modalidade na América Latina

Samuel Machado, de 11 anos, aluno da escolinha da Prefeitura, conquistou medalha de bronze na Copa São Paulo de Judô, considerada a maior competição da modalidade na América Latina. Ele competiu na categoria sub-11 extra-pesado, e garantiu lugar no pódio após avançar até a semifinal e vencer na repescagem.

De acordo com o professor André Nominato Júnior, outros três atletas da cidade também participaram da competição, realizada entre os dias 13 e 22 de março: Lorena Oliveira, na categoria Sub-13 Super-Pesado; Erik Oliveira, na Cadete Ligeiro; e Isac Oliveira, na categoria Meio Leve. “Mais do que o resultado, é muito importante ver nossos alunos vivenciando uma competição desse nível. Cada luta é uma oportunidade de aprendizado e evolução e todos estão de parabéns pela dedicação e pela forma como representaram Holambra”, disse.

O torneio, que reuniu mais de 5 mil atletas de diferentes estados brasileiros, foi realizado em diferentes espaços esportivos da cidade de São Paulo e marcou o início do calendário competitivo de 2026 para a equipe holambrense.

De acordo com o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello, o resultado reforça o trabalho desenvolvido no município. “A conquista dessa medalha em uma competição desse porte demonstra a dedicação dos nossos atletas e a qualidade do trabalho realizado. É um resultado que nos orgulha e incentiva ainda mais o esporte em Holambra”, afirmou.

As aulas gratuitas de judô são oferecidas pela Prefeitura e acontecem no Espaço Multimodal de Esportes para moradores a partir de 4 anos. Informações sobre dias e horários das aulas podem ser obtidas no Departamento Municipal de Esportes, que fica na Rua Solidagos, nº 48, no bairro Morada das Flores.