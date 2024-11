Judocas de Amparo representaram o Estado de São Paulo em competição no Sul do País

De sexta-feira, 1º a domingo, 3, o judô da Prefeitura de Amparo esteve representado em São José-SC, no Meeting Interestadual, onde participaram, os melhores atletas dos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Amparo contou com os judocas Giovana Amaral, na sub-13, 52 quilos e Victor Cresta na sub-15, 66kg.

O destaque foi Cresta, que após um deslize na primeira rodada, se recuperou vencendo outras 3 lutas, com adversários de Santa Catarina, Paraná e garantindo pódio contra o atleta do Rio Grande do Sul, conquistando assim a medalha de bronze neste evento de altíssimo nível técnico.

Giovana não garantiu pódio, perdendo a final da repescagem. “Parabéns aos judocas que também agradecem o suporte da Prefeitura de Amparo e seus dirigentes, possibilitando a participação no evento”, ressaltou o técnico Fábio Nora, da Secretaria de Esporte e Juventude, da Prefeitura de Amparo.