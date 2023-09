Judocas nogueirenses conquistam medalhas em Torneio do Palmeiras

52ª edição do campeonato aconteceu no último final de semana, no Ginásio Palestra Itália

O Projeto de Judô apoiado pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, participou da 52ª edição do Torneio Periquito promovido pelo Palmeiras, em parceria com a Federação Paulista de Judô.

O evento aconteceu nos dias 9 e 10 de setembro, no Ginásio Palestra Itália, e reuniu mais de 900 judocas do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Amazonas. Artur Nogueira foi representada por 18 atletas, e a participação rendeu 8 medalhas, sendo 2 pratas e 6 bronzes.

O secretário de Esporte, Caio Rodrigues, explica que o tradicional torneio acontece desde 1968, e reúne as melhores equipes de judô do Estado. “Contar com os atletas nogueirenses representando nosso município em um evento dessa magnitude nos enche de orgulho“, exclama.

DESTAQUES

No sábado (09) aconteceram as disputas das categorias sub18 e adulto. Vinícius Mauro, da categoria acima de 100kg, chegou invicto até a disputa final, quando conquistou a medalha de prata. Já Sophia Corrêa ficou com a medalha de bronze.

Os professores Lucas Vieira (adulto até 81kg) e André Junior (adulto até 90kg) venceram todas as lutas até a semifinal, quando foram superados por atletas do Esporte Clube Pinheiros da Capital. O bom desempenho garantiu mais duas medalhas de bronze para a equipe.

“É muito bom subir no tatame e lutar com grandes adversários. Apesar da derrota na semifinal, saio feliz com meu desempenho e certo de que estamos fazendo um judô do nível das grandes equipes”, comenta o professor e medalhista André Junior.

Lucas e André iniciaram o judô em 2011 e, hoje, atuam como professores formados e graduados do mesmo Projeto que os consagrou no esporte.

Já no domingo (10), foi a vez das categorias sub9, sub11, sub13 e sub15. Mais 10 nogueirenses lutaram e acumularam 4 medalhas, com destaque para Lucas Silva Santos. O atleta de 9 anos venceu todas as lutas até chegar na final da categoria sub11 até 36kg. Na última luta, conquistou a medalha de prata.

Vitória Yoshinaga (sub13 acima de 60kg), Gabriel Franze (sub13 até 36kg) e João Paulo Sconfienza (sub13 até 45kg) seguiram invictos até chegar nas semifinais de cada categoria, conquistando assim mais 3 medalhas de bronze para a equipe nogueirense.

“Tivemos um balanço extremamente positivo. Viemos em busca de grandes lutas e encontramos. Lutar na capital sempre nos dá a oportunidade de lutar com equipes que acompanhamos e até torcemos. Voltamos fortalecidos”, frisa o professor Lucas Vieira.

PRÓXIMAS DISPUTAS

O próximo compromisso do Projeto de Artur Nogueira será o Torneio ACJ, em Campinas, no próximo domingo (17). Essa é a última competição a ser disputada antes das finais do Campeonato Paulista Sênior e Aspirantes.