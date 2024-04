Judocas nogueirenses conquistam vaga na final do Campeonato Paulista de Judô

Atletas também garantiram diversas medalhas no último sábado (13), na fase Inter Regional do campeonato

Os judocas nogueirenses participaram, no último sábado (13), da fase Inter Regional do Campeonato Paulista das categorias Sub18 e Sub21, promovido pela Federação Paulista de Judô e Sub21. O evento reuniu centenas de judocas das regiões de Ribeirão Preto, Araras e Campinas no Centro de Lutas Eliel Gomes, em Hortolândia. As vitórias dos competidores nesta fase garantiram vaga para a final do Campeonato Paulista.

Artur Nogueira foi representada por seis judocas do Projeto de Judô mantido pela Prefeitura, através da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude. Os atletas conquistaram 4 medalhas, sendo 2 pratas e 2 bronzes. Gustavo Tristão foi o primeiro a entrar no tatame, seguido por Evilyn Santana. Ela foi derrotada nas quartas de final, mas conseguiu se recuperar na repescagem e ficou com a medalha de bronze na categoria Sub18 até 57kg.

Vinicius Mauro venceu todas as lutas até chegar na final da categoria sub18 acima de 100kg. Apesar do bom desempenho na luta, Vinicius ficou com a medalha de prata. Elias Ramos estreou nas competições oficiais e lutou na categoria Sub21 até 90kg. Apesar do nervosismo da estreia, Elias venceu as lutas e chegou na final do campeonato. Na disputa contra o adversário de Americana, Elias foi derrotado e ficou com a medalha de prata.

VAGA NA FINAL DO PAULISTA

Os destaques do dia foram Miguel Sena e Mauro Augusto. Ambos lutaram na categoria Sub18 até 81kg. Miguel venceu todas as lutas até chegar na semifinal, quando foi derrotado pelo atleta de Atibaia, e seguiu para a repescagem. Mauro foi derrotado na primeira rodada, mas venceu todas as lutas até conquistar a vaga para lutar pelo 3º lugar. Contudo, o adversário de Mauro foi justamente seu colega de equipe, Miguel Sena.

“Não é fácil acompanhar dois colegas de equipe lutando por uma vaga. Naquele momento apenas um deles conquistaria o grande objetivo do dia. Contudo, devemos enaltecer o fato de Artur Nogueira conseguir projetar dois atletas desse nível, a ponto de classificarem e lutarem entre si”, comenta o técnico Lucas Vieira.

Na disputa muito acirrada, Mauro e Miguel lutavam pelo bronze e pela última vaga para a final do Campeonato Paulista da categoria. No ultimo minuto da luta, Mauro conseguiu um Ippon (pontuação máxima) e venceu o amigo.

Vieira completa que o Judô é um esporte individual, mas que depende profundamente da coletividade. “Se hoje Mauro subiu ao pódio, muito se deve a seu companheiro Miguel. Não existiria evolução sem a cumplicidade de seu amigo de treino”.

O secretário de Esporte, Caio Rodrigues, parabeniza a todos os judocas pelo trabalho desenvolvido e que está resultando em excelente performance. “Mais uma vez nosso judô conquista vagas para estar na final do Campeonato Paulista. Para quem vive o esporte sabe a dimensão de estar entre os melhores do estado de São Paulo. Temos muito orgulho de nossos judocas”, finaliza.