Julho Verde: As novidades no tratamento do câncer de cabeça e pescoço

O Instituto Projeto Cura está apoiando institucionalmente as ações do #JulhoVerde do GBCP que trará Lives com convidados especiais. O primeiro encontro será na próxima quinta-feira, 06/07, às 19h, no canal do Youtube e Facebook

Durante todo Julho Verde, mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço, o GBCP – Grupo Multidisciplinar dedicado a conscientização, prevenção e educação continuada sobre o cuidado do paciente com câncer de cabeça e pescoço, vai trazer muita informação sobre o tema.

O Instituto Projeto Cura está apoiando institucionalmente as ações do #JulhoVerde do GBCP, que trará Lives com convidados especiais. O primeiro encontro será quinta-feira, 06 de julho, às 19h, no canal do Youtube e Facebook @gbcpoficial e o tema será “As novidades no tratamento do câncer de cabeça e pescoço”.

O bate-papo contará com:

Dr. William Nassib William Junior , médico oncologista especialista em tumores de tórax e cabeça e pescoço. É líder nacional de oncologia torácica do Grupo Oncoclínicas e co-líder nacional de oncologia de cabeça e pescoço do grupo Oncoclínicas, Professor Adjunto Associado do MD Anderson Cancer Center e Chair do LACOG Head and Neck (@lacogcancerresearch);

, médico oncologista especialista em tumores de tórax e cabeça e pescoço. É líder nacional de oncologia torácica do Grupo Oncoclínicas e co-líder nacional de oncologia de cabeça e pescoço do grupo Oncoclínicas, Professor Adjunto Associado do MD Anderson Cancer Center e Chair do LACOG Head and Neck (@lacogcancerresearch); Dr. Marcus Simões Castilho , radio-oncologista, presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia (@sbrt_radioterapia) e titular do Centro de Radioterapia do Hospital Felício Rocho, de Minas Gerais.

, radio-oncologista, presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia (@sbrt_radioterapia) e titular do Centro de Radioterapia do Hospital Felício Rocho, de Minas Gerais. Dr. Marco Aurélio Kulcsar, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (@sbccp), Livre Docente em Cirurgia de Cabeça e Pescoço pela Faculdade de Medicina da USP e chefe de Clínica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (@institutodocancersp).

Os mediadores serão: Dr. Thiago Bueno de Oliveira, oncologista clínico, presidente do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço (GBCP) e vice-líder do Centro de Referência em Tumores de Cabeça e Pescoço do A.C.Camargo Cancer Center e o jornalista e doutor em Oncologia, Moura Leite Netto.

Para participar e enviar perguntas, acesse https://www.youtube.com/watch?v=bwOUhJi4X8o