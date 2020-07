Kit Alimentação Escolar é entregue para cerca de 4 mil famílias

Na terça-feira, dia 30 de junho, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através da Secretaria de Educação, realizou a entrega do Kit Alimentação Escolar para cerca de quatro mil famílias. O benefício é montado de acordo com a necessidade nutricional das crianças.

Além do Kit Alimentação Escolar, as famílias receberam produtos de limpeza através da Diretoria de Desenvolvimento Social e Cidadania. Para os alunos da Educação Infantil, etapas I e II, foram entregues as apostilas de ensino para a realização dos exercícios durante o período de quarentena.

Esta é a segunda vez que que o kit é distribuído no município e sua entrega deverá acontecer enquanto perdurar a suspensão das aulas, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.