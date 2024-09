Lançado aplicativo para denunciar crimes ambientais

Uma ferramenta criada para denunciar crimes ambientais em todo o Brasil foi lançada nessa terça-feira (24) pela Comissão de Meio Ambiente (CMA) e a Ouvidoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). É o aplicativo Radar Ambiental, que torna o processo de denúncia prático e rápido, à partir de qualquer celular.

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente. A solução foi desenvolvida inicialmente pelo Ministério Público do Estado do Amapá e agora será ampliado para todos os estados brasileiros. O Radar Ambiental visa modernizar e agilizar a forma como as denúncias ambientais são recebidas e processadas, melhorando a comunicação entre os cidadãos e o Ministério Público.

A tecnologia do aplicativo permite ao usuário indicar a localização exata do crime ambiental utilizando um mapa interativo. É possível inserir fotos, vídeos e detalhes sobre o dano causado. O cidadão também vai poder acompanhar o status e o andamento da denúncia e as ações tomadas.

As denúncias de crimes ambientais recebidas por meio do aplicativo serão processadas pela Ouvidoria Nacional e direcionadas ao Ministério Público competente para investigar o caso. O Radar Ambiental integra o Plano Estratégico Nacional de Atuação do Ministério Público no Combate aos Incêndios, lançado em 18 de setembro, que busca promover uma ação coordenada e estratégica para combater as queimadas e outros crimes ambientais em todo o país.

Reportagem, Max Gonçalves

Agência Voz