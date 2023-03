Lançamento de livro histórico abre programação especial em Artur Nogueira

O lançamento do livro “Artur Nogueira: história, agentes e conquistas de uma tal lagoa seca”, irá abrir as celebrações do aniversário de 74 anos do município. O evento será nesta sexta (31), às 19h30, na Réplica da Estação. Escrito pelos irmãos Mano Fromberg e Sérgio Fromberg, o livro abriga uma narrativa envolvente e detalhes minuciosos do município nogueirense.

Mano diz que escrever a história de Artur Nogueira está sendo uma grande honra. “Com esse livro, esperamos que as pessoas possam entender a importância da região e valorizar ainda mais a história e a cultura da cidade. É uma obra que reflete todo o nosso amor por essa cidade, e espero que seja um legado para as gerações futuras”, destaca o autor.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destaca que esse livro é uma importante contribuição para a história de Artur Nogueira. “É uma obra que vai enriquecer ainda mais o nosso patrimônio cultural e histórico, e que certamente será apreciada pelos moradores da cidade e por visitantes. Além disso, é um grande prazer ter o evento de lançamento abrindo as festividades do aniversário de Artur Nogueira”, acrescenta o chefe do Poder Executivo.

AGENDA DE ANIVERSÁRIO

Confira os eventos que acontecerão ao longo de todo o mês de abril em Artur Nogueira:

Lançamento do Livro: “ARTUR NOGUEIRA: história, agentes e conquistas de uma tal lagoa seca”

Data e horário: 31 de março, às 19h30

Local: Réplica da Estação

Batalha de Rimas

Data e horário: 01 de abril, a partir das 19h

Local: Réplica da Estação

Miss Universo Artur Nogueira

Data e horário: 01 de abril, às 20h

Local: Ginásio Maurício Sia

Passeio Ciclístico

Data e horário: 09 de abril, às 8h30

Local: saída e chegada na Lagoa dos Pássaros

Esquadrilha da Fumaça

Data e horário: 09 de abril, às 16h

Local: Balneário Municipal

Ato Cívico

Data e horário: 10 de abril, às 8h

Local: Praça do Coreto

Artur Fest (shows variados)

Data e horário: 13 à 16 de abril, às 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

Encontro de Motociclistas

Data: 20 à 23 de abril

Local: Balneário Municipal

Campeonato de Skate

Data e horário: 23 de abril, às 8h

Local: Pista de Skate “Hugo Carlstron”

Son’s da Praça (música eletrônica)

Data e horário: 29 de abril, às 16h as 22h

Local: Lagoa dos Pássaros

Campeonato de Pesca

Data e horário: 30 de abril, às 13h