Lar dos Velhos está vendendo adesões para a “1ª Feijoada Amigo do Idoso” – Pedreira

A diretoria e equipe de voluntários do Lar dos Velhos “Flamínio Maurício” estão promovendo a “1ª Feijoada Amigo do Idoso”, com a retirada programada para o próximo dia 17 de julho de 2020.

Segundo informou o presidente da entidade Luis Flores, as adesões podem ser adquiridas com os colaboradores ou pelos telefones: (19) 3853-2137, 3893-2127, 3852-1099 ou 99928-4720. “Com esse friozinho nada melhor do que uma Feijoada e convidamos a população a colaborar com o Lar dos Velhos que devido à pandemia do Coronavírus não pode realizar suas tradicionais festas e eventos”, destacou Flores.

O valor da adesão é de R$ 40,00 e a retirada da Feijoada, acompanhada de Arroz, Couve e Farofa, acontecerá na sede do Rotary Club de Pedreira, localizada na Avenida Dr. Silvio de Aguiar Maya, nº 440, Centro, das 11h às 14h. “Lembrando que a nossa Feijoada serve muito bem até duas pessoas”, concluiu o presidente do Lar dos Velhos, Luis Flores.