Lata de Leite Derruba Ladrão em Santo António de Posse

Um ladrão atrapalhado tentou pôr terror numa farmácia em Santo Antônio de Posse e acabou se dando muito mal no desenrolar da história.

Acontece que o mau elemento armado com uma faca, achou que era o Rambo – personagem fictício da história do cinema, interpretado por Sylvester Stallone- e achou que poderia sair fazendo a arruaça na cidade.

Baseando-se , talvez, nesse pensamento o “Rambo do mal” deu voz de autoridade no recinto e anunciou na farmácia: “isso é um assalto”, dou-me ao luxo de imaginar a cena do meliante exclamando e se empoderando na ponta da garantia de um utensilio cortante. Porém, mal sabia ele que logo essa cena “pavorosa” se tornaria ilaria.

Desde o momento em que começou a tentativa do crime, o individuo que foi classificado como R (que não é de Rambo), certamente deveria imaginar que teria tido sucesso na investida contra a farmácia, só que ele não contava que dentro do estabelecimento havia uma pessoa com uma pontaria certeira.

Sim, dentro do recinto que foi alvo do assaltante, havia uma pessoa que parecia arremessadora de bola de beisebol. Você deve estar curioso para saber o desfecho dessa história, não é mesmo? Sem mais delongas, vamos aos fatos…

No momento em que o “poderoso ladrão”, de posse de uma faca, anunciou o assalto, numa farmácia da cidade de Santo Antônio de Posse, o dono do comercio, não pensou duas vezes, ele atirou uma lata de leite em pó, contra o assaltante. A pontaria do comerciante foi certeira, ou seja, direto na cabeça do criminoso que, com o impacto, desabou no chão.

Geralmente, uma lata de leite em pó pesa aproximadamente 400 gramas, se levarmos em consideração a distância de 4 metros e que a mesma viaje numa velocidade de 20 Km/h, isso quer dizer que, ao se chocar contra a cabeça do criminoso, o impacto foi equivalente a uma pancada de oito quilos. Quilinhos esses que foi o suficiente para derrubar o homem da faca, hipoteticamente falando.

De imediato, o proprietário imobilizou o ladrão, chamou a polícia que levou o detido, primeiro para tratar o calombo que nascera na cabeça, após o “beijo” da lata e depois, claro, o levaram para delegacia de Jaguariúna, onde ficou a mercê da justiça.

A tentativa do crime aconteceu na noite desta segunda-feira (8), na Rua Cynira Marques Cesar, São Judas Tadeu em Santo Antônio de Posse.

Por: Márcio Nato Rodrigues