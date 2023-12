Lendas Brasilis: a exaltação do folclore brasileiro

Saci, Curupira, Mula Sem Cabeça e outros mitos nacionais ganham novas aventuras nesta obra de Gerson Montemor

Com narrativas que despertam a nostalgia dos fãs da série literária de Monteiro Lobato, Sítio do Picapau Amarelo, o escritor Gerson Montemor retrata situações inusitadas, vivenciadas por personagens do folclore brasileiro na obra Lendas Brasilis.

O que aconteceria, por exemplo, se o Curupira acordasse com os pés virados para frente? Quais as consequências dessa situação para os viventes da floresta? Aquilo que parecia normal para os outros seres se revela um grande perigo quando o guardião da mata precisa enfrentar caçadores e proteger a fauna e a flora de um incêndio causado pelos homens.

As pegadas do Curupira, que antes os iludiam,

eram agora facilmente rastreadas por

aqueles que estavam em seu encalço.

O Curupira tentava os seus antigos truques,

porém dessa vez eles se mostravam em vão!

(Lendas Brasilis, p. 24-25)

Dividido em seis contos, o livro conta também com aventuras, mistérios e conflitos com Saci, Mula Sem Cabeça, Boto-cor-de-rosa, Iara e Kauê, um indígena amigo dos entes da floresta. Sob o pseudônimo G. S. Montemor, o escritor evoca personalidades e criaturas que fizeram parte do imaginário brasileiro, com histórias leves e divertidas, capazes de despertar memórias afetivas da infância.

Com o apoio das ilustrações de Marcus Maia, o autor constrói uma narrativa literária capaz de conduzir o leitor cena a cena, como um roteiro de cinema. Nesta obra, a atmosfera da floresta tropical brasileira e o folclore nacional ganham uma releitura com toques estilísticos de escritores consagrados, a exemplo de Monteiro Lobato, Câmara Cascudo, J.K. Rowling, Julio Verne e Charles Dickens.

FICHA TÉCNICA

Título: Lendas Brasilis

Autor: G. S. Montemor

ISBN: 978-65-254-5660-7

Dimensões: 2 x 14 x 21 cm

Páginas: 146

Preço: R$ 54,90

Onde comprar: Amazon

Sobre o autor: G. S. Montemor, pseudônimo de Gerson de Sousa Costa, nasceu em 1980, no município de São Bernardo do Campo (SP). Graduou-se como Bacharel em Turismo pela Universidade Metodista de São Paulo e conciliou, por muitos anos, a rotina como funcionário público e a paixão por criar novas histórias. Lendas Brasilis é sua obra de estreia na literatura e foi inspirada em parte da infância do autor, na região de Diamantina, estado de Minas Gerais.