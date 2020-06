Licitação da travessia de Martinho Prado será realizada nesta quinta-feira

As obras de reconstrução da travessia na Vicinal Governador Almino Monteiro Álvares Afonso, que liga Mogi Guaçu ao distrito de Martinho Prado Júnior, serão licitadas nesta quinta-feira, dia 4 de junho. Os serviços deverão ser executados, a partir da assinatura do contrato e da expedição da ordem de serviço, em um prazo de 60 dias.

A licitação foi aberta no dia 15 de maio e as empresas podem protocolar os documentos de habilitação até as 9h do dia 4. A abertura dos envelopes será feita pela Comissão Municipal de Licitações. Será escolhida a empresa que apresentar o menor custo para a obra.

A passagem foi destruída no dia 27 de fevereiro. Desde então, a estrada foi interditada e isso tem causado sérios transtornos para quem depende daquela ligação diariamente, principalmente o transporte coletivo, veículos da saúde e caminhões que escoam produção agrícola da região.

A alternativa tem sido percorrer rotas alternativas pela SP-147 e SP-191, em Conchal, e a estrada rural da Chácara Alvorada. A SOV (Secretaria de Obras e Viação) já contratou uma empresa, que executou o projeto da travessia.