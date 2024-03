Limeira Rodeo Music está confirmado no Circuito Brahma 2024

A notícia que todos esperavam: o Limeira Rodeo Music 2024 faz parte do maior circuito de rodeios do país. A festa, que acontece de 15 a 23 de março, continua, pelo segundo ano consecutivo, no seleto grupo de grandes eventos do Circuito Brahma.

O público do Limeira Rodeo Music estava na expectativa por essa confirmação, já que a presença da marca na festa foi um dos pontos mais elogiados da edição de 2023. “É uma alegria compartilhar essa notícia com o público de Limeira. A Brahma aposta apenas em eventos extraordinários e as 48 mil pessoas que estiveram conosco em 2023 comprovaram a paixão da cidade pelo sertanejo. A renovação com a Brahma é um aval de que Limeira voltou à elite dos rodeios do país”, diz Matheus Calil, do Viola Show, organizador do Limeira Rodeo Music.

A cervejaria Brahma é a principal apoiadora dos eventos que fazem parte do calendário da música sertaneja no país. São quase cinco décadas junto às maiores e melhores festas do estilo em um circuito especial que leva a qualidade de Brahma e experiências inesquecíveis para o público em todo o Brasil.

Assim como o universo dos rodeios, a Brahma não para de inovar. Em 2023, a marca introduziu três novas versões da cerveja no mercado brasileiro: Brahma Duplo Malte Trigo, Tostada e Black. Essas combinações de diferentes maltes, surpreenderam e ampliaram as experiências dos amantes de cerveja no Brasil. Esses sabores estarão no Limeira Rodeo Music 2024, assim como as cervejas já tradicionais da marca.

Com a chegada da Brahma, o Limeira Rodeo Music segue reunindo grandes marcas e parceiros de elite, como é o caso da Professional Bull Riders (PBR). A liga retorna à cidade depois de 11 anos, o que incluirá o Limeira Rodeo Music no calendário oficial do Campeonato Brasileiro de Montaria em Touros. A PBR realiza competições em cinco países e é a principal forma de acesso de atletas brasileiros à elite da liga nos Estados Unidos, onde o campeão mundial fatura o bônus de R$ 1 milhão.

Ingressos

Os ingressos para o Limeira Rodeo Music podem ser adquiridos pelo site www.quero2ingressos.com.br. Apenas para o show do Gusttavo Lima, os ingressos estão à venda pelo site www.baladapp.com.br.

Quem optar pela compra presencial em Limeira poderá adquirir os ingressos na loja física do Pátio Limeira Shopping, na Horse Company, Chão de Terra Moda Country, Posto Portal Limeira, Estábulo Country, Barbearia Premium e DiGaspi 1 e 2.

Cidades da região também contam com pontos de venda. Em Araras, a academia Xprime; em Arthur Nogueira, a Conserta Smart, em Cordeirópolis e Iracemápolis os convites podem ser adquiridos na Calçados São João. Também há pontos físicos em Leme, na Cris e Cia; em Piracicaba, na Selaria Barrichelo e em Rio Claro, na Contato Country.

Shows

15 de março: Ana Castela / Luan Pereira

16 de março: Gusttavo Lima / Felipe Amorim

23 de março: Jorge & Mateus / Edson e Hudson / Open Farra

Serviço

Limeira Rodeo Music 2024 – 15 a 23 de março

Local: Espaço de Rodeio Limeira – Via Maria José Coghi, Km 01, (próximo ao Horto Florestal)