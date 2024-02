Lions Clube e Prefeitura de Nova Odessa promovem dia 10/02, sábado de Carnaval, o 1º ‘Doe Sangue’ de 2024

A primeira campanha de doação de sangue do Lions Clube e Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Saúde, já tem data para acontecer: no sábado de Carnaval, dia 10/02. A ação em prol do Hemocentro do HC (Hospital das Clínicas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) ocorrerá no Ambulatório de Especialidades Médicas (Avenida João pessoa, nº 833, no Centro), das 8h30 às 12h.

Com o tema “Doar sangue é transmitir amor”, a iniciativa do “Doe sangue” conta com o apoio da Polícia Militar, Colégio Objetivo, Escoteiros do Ar, ETEC e Faculdades e Colégio Network. As coletas periódicas – no caso de Nova Odessa, ocorre quatro vezes ao ano – visam repor os estoques de sangue do Hemocentro, que cede bolsas para os pacientes do município e de dezenas de outras cidades da região.

O sangue coletado pelo Hemocentro é processado dentro de rigorosos critérios, separados em componentes e examinados em modernos laboratórios.

Para a presidente do Lions Nova Odessa, Rita Jirschik, a ONG, Prefeitura e parceiros seguem com a missão de “salvar vidas”. “Esperamos que não só esta primeira edição de 2024, mas as demais no decorrer do ano, sejam excelentes, porque estamos ajudando a abastecer os estoques de sangue do Hemocentro. Pedimos aos moradores em condições de doar, que compareçam e nos ajudem, inclusive quem nunca doou, que o faça, pois a doação vai ajudar ao próximo”, disse.

Ressaltando que são quatro edições anuais. Ano passado a campanha arrecadou 274 bolsas de sangue. Em 2022 foram arrecadadas 279 bolsas, e no ano anterior foram coletadas 309 bolsas.

O prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho, reforçou a importância da mobilização para repor o estoque do Hemocentro. “Doar sangue é um ato de amor, de solidariedade e que contribui para elevar o estoque do Hemocentro, que atende o nosso Hospital Municipal quando existe uma necessidade”, disse o chefe do Executivo novaodessense.

Para ser um doador de sangue, é necessário ter entre 18 e 69 anos, mas são aceitos candidatos a partir dos 16 anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal. O doador deve pesar mais de 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem a doação, ter dormido pelo menos seis horas. Não é necessário estar em jejum. É importante que o doador esteja em boas condições de saúde.

SERVIÇO

O que: Campanha Doe Sangue

Onde: Ambulatório de Especialidades – Avenida João Pessoa, nº 833 – Centro

Quando: 10/02/2024

Horário: das 8h30 às 12h