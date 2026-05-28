Lojas da Rede Zeferino em Jaguariúna participam de campanha de selos colecionáveis
Clientes cadastrados no Club Plus poderão juntar selos para adquirir potes herméticos premium da marca suíça Kuhn Rikon com desconto
As lojas da Rede Zeferino em Jaguariúna participam da segunda campanha de selos colecionáveis lançada pela rede no interior de São Paulo. A ação é voltada aos clientes cadastrados no Club Plus e permite acumular selos para adquirir, com desconto, potes herméticos premium da marca suíça Kuhn Rikon.
A campanha é realizada em parceria com a L-founders of loyalty, empresa especializada em ações de fidelidade no varejo, e contempla unidades da Rede Zeferino em cidades como Jaguariúna, Mogi Guaçu, Itapira, Valinhos, Araras, Mogi Mirim, Amparo e Pinhal.
A cada R$ 20 em compras nas lojas participantes, o cliente recebe um selo de desconto. A campanha segue até o dia 9 de agosto de 2026.
A coleção conta com sete potes herméticos de vidro em diferentes tamanhos, além de uma bomba de sucção manual. Os produtos possuem sistema de vedação com silicone à prova de vazamento, mostrador de data nas tampas e podem ser usados no forno, geladeira e freezer.
Segundo a Rede Zeferino, a iniciativa busca oferecer aos clientes uma experiência de compra diferenciada, unindo fidelização, economia e acesso a produtos de qualidade internacional.
A Rede de Distribuição Zeferino é responsável por marcas como Supermercados Cubatão e Spasso Sabores, com atuação em diversas cidades da Baixa Mogiana. Em Jaguariúna, a campanha reforça o relacionamento com os consumidores das unidades participantes e amplia as ações de fidelidade no comércio local.
