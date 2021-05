Lucas Sia anuncia chegada de nova empresa em Artur Nogueira

O prefeito Lucas Sia (PSD) anunciou, nesta sexta-feira (30), a chegada de uma nova empresa em Artur Nogueira. A Next Promotora atua no ramo do mercado financeiro e, com sua instalação no município, serão geradas até 150 oportunidades de emprego aos moradores nogueirenses. Artur Nogueira foi escolhida pela empresa por ser um lugar de acesso fácil na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

O fomento de novos negócios no município é uma das promessas de campanha da gestão do prefeito Lucas e o vice-prefeito Davi, e que está sendo cumprida logo nos primeiros meses de governo, trazendo renda e emprego à cidade. “Essa gestão se preocupa em fazer de Artur Nogueira muito mais que uma cidade dormitório, como vinha sendo tratada há anos. Estamos trabalhando, criando um núcleo para trazer novas empresas que gerem ainda mais oportunidades”, destacou o prefeito.

A apresentação da Next Promotora foi feita nesta tarde, durante cerimônia restrita realizada na sede da empresa, localizada na Rua 1º de Janeiro, no Centro. Além do prefeito, participaram da inauguração a chefe de Gabinete Mayra Barbosa, a secretária de Saúde Vilma Sia, os vereadores Professor Adalberto e Tenente Marcelo, representantes da Next, do Núcleo de Gestão Estratégica e Projetos de Integração (Nugepi), Sebrae e da Associação Comercial (Acean).

Na busca de desenvolvimento econômico para Artur Nogueira, o Nugepi trabalhou para que a vinda da empresa fosse concretizada, oferecendo incentivos desde a seleção até a qualificação dos colaboradores. “Quero agradecer a empresa, que tem uma história de sucesso e muita credibilidade no mercado, por confiar e acreditar na nossa cidade”, ressaltaram Valéria Cruz e Tatiane Sia, representates do Núcleo.

CONTRATAÇÃO

Para preencher o quadro de funcionários da empresa, até o momento foram contratados apenas moradores de Artur Nogueira. O processo de contratação está sendo realizado pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), junto ao Sebrae e a Acean, que atuarão na capacitação e incentivo dos profissionais.

Em um primeiro momento, devido à pandemia, a empresa empregará 60 pessoas. No entanto, a previsão será de 150 vagas ao todo até o ano que vem. Vale ressaltar que a maioria das vagas ocupadas foram de pessoas que estão tendo a primeira oportunidade de emprego.

A EMPRESA

A Next Promotora é uma empresa que atua como Correspondente Bancário, autorizada e certificada pela Febraban, e regulamentada pelas resoluções 3.110 e 3.954 do Banco Central do Brasil. A empresa atua há mais de 10 anos no segmento de Consignações em folha de pagamento, para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS.

“Com profissionais qualificados, temos condições de prestar um serviço diferenciado, com total assistência e acompanhamento do início até a finalização do seu processo. Representamos os principais grupos financeiros do país, confiando ainda mais solidez e credibilidade em nossas operações”, disseram os proprietários da empresa Next Promotora Marcelo Macedo Sabóia e Dayane Munaretti.