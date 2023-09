Lucas Sia garante progresso e inaugura Ceu das Artes após 11 anos de espera

Espaço, localizado no Pq. dos Trabalhadores, irá descentralizar o acesso à cultura, ao esportes e a programas sociais

O prefeito Lucas Sia (PSD) liderou, neste domingo (24), mais um dos momentos históricos da gestão: a inauguração do CEU das Artes “Praça de Esporte, Cultura e Lazer Nivacir Franco de Oliveira (Ambé)”. O espaço multifuncional promete ser um ponto de encontro para diversas atividades culturais, esportivas e de lazer.

O projeto, cujo início remonta a 2012, foi marcado por desafios e adiamentos. Para o chefe do Executivo Municipal, a inauguração simbolizou a dedicação incansável da Prefeitura em concretizar promessas. “Esta é uma vitória para todos nós”, frisou Sia (PSD).

A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades locais e regionais, cuja frente de honra foi formada por: prefeito Lucas Sia (PSD); vice Davi da Rádio (PSDB); primeira-dama Simone Sia Rissato; chefe de Gabinete Mayra Barbosa; presidente da Câmara Municipal Adalberto Di Lábio; vereador e líder de governo Melinho Tagliari; os vereadores Beto Baiano, Nando do Gás, Cicinho, Zezé da Saúde, e Neidão do Gás; delegado Américo Rissato – representando a Polícia Civil; e a relações governamentais Daiane Mello.

Representando o governo municipal, também participaram da frente de honra o secretário de Assistência Social Amarildo Boer; o secretário de Esporte, Lazer e Juventude Caio Rodrigues; o secretário de Cultura e Turismo Joaquim Pinheiro; e o secretário de Planejamento Fernando Arrivabene.

Durante fala, Sia (PSD) pontuou que, com a inauguração do CEU das Artes, a gestão consolida o compromisso de descentralizar o acesso à cultura, esporte e programas sociais, oferecendo uma estrutura completa para enriquecer a vida da comunidade.

“Estes três anos de gestão têm sido marcados pelo progresso e avanços significativos, e o CEU das Artes é mais um passo em direção a um futuro mais cultural, esportivo e inclusivo para todos os moradores de Artur Nogueira. É o nosso ponto de encontro para sonhos e realizações. Juntos, estamos construindo um presente e um futuro melhores”, assegurou.

INAUGURAÇÃO RECHEADA DE CULTURA

A programação foi aberta pelo Projeto Retreta da Corporação Musical 24 de Junho, por meio da Banda Nico de Faveri e da recém-formada Banda Marcial. As apresentações foram comandadas pelo maestro Ricardo Michelino e professores. Logo em seguida, as meninas do projeto de balé, do Centro Cultural Tom Jobim, fizeram um número especial.

Para encerrar, o “Projeto Capoeira Transformando Vidas – Mestre Soró” mostrou todas as habilidades na luta, demonstrando que Artur Nogueira é berço da amizade, mas também da cultura.

Durante todo o evento, as crianças puderam se divertir com os brinquedos infláveis – tobogã, cama elástica e piscina de bolinhas – enquanto curtiam a pipoca, o algodão doce e o sorvete que foram servidos gratuitamente.

Vale destacar que a finalização da obra foi fruto de uma indicação do vereador Nando do Gás em agosto do ano passado (2022).

ESTRUTURA DO CEU DAS ARTES

O CEU das Artes conta com 3 mil metros quadrados de área construída, e integra as secretarias de Cultura & Turismo, Assistência e Desenvolvimento Social, e de Esporte, Lazer & Juventude.

Com a instalação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), quadra poliesportiva, salas de cursos e oficinas, pista de skate, biblioteca, cine teatro, áreas de ginástica, caminhada e um playground, o espaço atenderá aos interesses e necessidades de milhares de moradores.

A Praça de Esporte, Cultura e Lazer Nivacir Franco de Oliveira (Ambé) está localizada na Rua Ricardo Tagliari, nº 235, no Parque dos Trabalhadores.