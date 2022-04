Luiz Miguel & Daniel se apresentam em Paulínia ao lado de lendas da música sertaneja

Luiz Miguel & Daniel terão o privilégio de realizar um show juntos de dois dos maiores ícones da história da música sertaneja. A dupla irá se apresentar no dia 20 de maio com Matogrosso & Mathias e o Trio Parada Dura no palco do Premium Paulínia, em Paulínia, cidade do interior do Estado de São Paulo. A abertura da casa está prevista para acontecer a partir das 19h. A realização é da Chicão Shows e Sertanejo Classe A

Estão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Cadeira Mesa Laranja Premium, Cadeira Mesa Azul, Cadeira Mesa Amarelo e Mezanino. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Alpha Tickets https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=E03EB87E-6E85-4A85-B984-02B473F67283&dt=20220105085234, ou na bilheteria do local. Os valores variam entre R$ 120,00 e R$ 250,00.

LUIZ MIGUEL & DANIEL

Os irmãos, nascidos em Assis Chateaubriand/PR (Luiz Miguel) e Toledo/PR (Daniel), iniciaram suas carreiras ainda crianças. Luiz Miguel aos 11 anos de idade, e Daniel aos 14 anos, ambos se apresentando com o pai (Sereno).

Miguel Ronsani Fogassa, teve sua primeira dupla cantando ao lado de seu pai. Apaixonado pela música, começou a tocar violão aos 13 anos. Após a dupla com o pai, foi vocalista de várias bandas de baile até montar dupla com seu irmão Daniel, em junho de 2007.

Já Daniel Ronsani Fogassa, apaixonado por música desde a infância, se encantou pela viola aos 13 anos, ao ver seu pai e o parceiro tocando músicas sertaneja de raiz. Aos 14 anos ganhou sua primeira viola. Ao ver seu talento pela música, seu irmão (Luiz Miguel) incentivou a aprender vários outros instrumentos, como violão, guitarra, teclado e etc. Daniel passou a tocar profissionalmente com o irmão em bandas de baile como guitarrista.

Trabalhando na mesma banda, resolveram sair e montar a dupla Luiz Miguel & Daniel. Donos de um timbre vocal diferenciado carregam um dom pouco comum no estilo sertanejo: a inversão de voz. Os dois fazem a primeira, a segunda e a terceira voz. Luiz Miguel & Daniel se diferenciam pela originalidade. Suas raízes, a paixão de Luiz Miguel pela música, e a viola de Daniel, que leva ao som da dupla, características vindas do sertanejo raiz ao universitário, formam a receita para uma carreira promissora e de muito sucesso.

“O que já era meu”, é uma das músicas de maior destaque da carreira da dupla. O sucesso dos irmãos tocou em diversas rádios do Brasil, chegando a ficar entre as principais músicas executadas por várias semanas. Juntos, celebram 15 anos de carreira e três álbuns lançados.

SERVIÇO

Evento: Mitos do Sertanejo: Matogrosso & Mathias, Trio Parada Dura e Luiz Miguel & Daniel

Data: 20 de maio

Horário: 19h

Local: Premium Paulínia – Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 4.545 – Parque Brasil 500 – Paulínia/SP.

Valores: Entre R$ 120,00 e R$ 250,00

Mais informações: (19) 9 9203 7407 / https://www.alphatickets.com.br/Detalhes.aspx?event=E03EB87E-6E85-4A85-B984-02B473F67283&dt=20220105085234