Luiza Martins comemora sucesso do EP “Intensa Até Demais” com lançamento do clipe da faixa “Herói e Vilão”

Vídeo da música que integra o segundo álbum de estúdio da artista já está disponível no YouTube

Luiza Martins lança em seu canal no YouTube o videoclipe de “Herói e Vilão”, gravado em Goiânia, e que consiste em uma performance ao lado de sua banda. A música faz parte do seu novo EP lançado no último dia 11, “Intensa Até Demais”. Confira o clipe: https://bit.ly/45IgiEe

Em “Herói e Vilão”, Luiza canta sobre amar mais o outro do que a si mesmo em um relacionamento. A cantora se inspirou em outras canções que falam sobre relacionamentos abusivos para compor a faixa. “Quantas vezes você já se viu fazendo algo que não queria fazer para agradar o outro? Ela fala sobre isso. É uma música direta, e por incrível que pareça é muito mais difícil fazer uma música assim do que uma que ‘passeia’ muito, porque ela traduz um milhão de sentimentos de forma sutil”, contou a artista em entrevista coletiva.

Incluindo as faixas do projeto “A Culpa é do Meu Signo” divulgado em fevereiro, “Intensa Até Demais” é o segundo álbum de estúdio de Luiza. O disco, que fala sobre diferentes aspectos e intensidades do signo de Escorpião, acumula mais de 16 milhões de reproduções no Spotify. Natural da capital mineira, Luiza conta com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e uma legião de fãs pelo país, com sua voz forte e marcante, que chama a atenção em cada tom que alcança.