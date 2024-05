Luto na medicina: Morre Dr. Raji Rezek Ajub, líder médico e Presidente do Hospital 22 de Outubro

Com profundo pesar, lamentamos informar o falecimento do Dr. Raji Rezek Ajub, ex-presidente da APM Regional Mogi Mirim, Presidente do Hospital 22 de Outubro, pai e avô, ocorrido nessa tarde, 17 de maio de 2024. O Dr. Raji dedicou sua vida ao serviço da saúde e ao bem-estar da comunidade, deixando um legado inestimável que será lembrado e honrado por muitos anos.

A liderança e o compromisso do Dr. Raji foram fontes de inspiração para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e de trabalhar com ele. Seu legado de dedicação e amor ao próximo continuará a inspirar as gerações futuras. Sua ausência deixa um grande vazio em nossos corações e na comunidade hospitalar.

Neste momento de profunda dor, expressamos nossas mais sinceras condolências a todos os familiares e amigos. Que encontrem conforto na lembrança dos momentos compartilhados e no exemplo deixado por ele. Que sua memória permaneça viva em nossos corações e que seu legado continue a iluminar o caminho daqueles que seguem seus passos. Descanse em paz, Dr. Raji. Sua presença fará muita falta, mas seu espírito continuará a guiar-nos!

Em solidariedade, nos unimos para oferecer nosso apoio e compaixão àqueles que foram impactados por essa perda irreparável. O velório é aberto para que todos que desejarem prestar suas últimas homenagens possam fazê-la e acontecerá na Capela do Hospital 22 de Outubro.

O velório será realizado na Capela do Hospital 22 de Outubro, iniciando às 23h de hoje, 17 de maio de 2024.

O enterro será amanhã, 18 de maio de 2024, às 16h, no Cemitério da Saudade, em Mogi Mirim.