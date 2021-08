LUTO OFICIAL

O Prefeito Paulo Silva decreta luto oficial de três dias, a partir desta quinta-feira (19), em virtude do falecimento do Monsenhor Clodoaldo Nazareno de Paiva, aos 93 anos.

O Decreto Municipal 8446/21 simboliza o profundo pesar pelo falecimento do Padre Paiva que, em vida, prestou inestimáveis serviços ao Município de Mogi Mirim, como cidadão e no exercício do sacerdócio junto à Igreja Católica Apostólica Romana.

Aos familiares, amigos e comunidade católica, a Prefeitura de Mogi Mirim presta profunda solidariedade neste momento de dor e consternação.