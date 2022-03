Mãe dá a luz em casa e conta com ajuda de vizinha e PM

Mãe foi atendida pela equipe médica que informou que Isac e sua genitora estavam saudáveis e em segurança

Uma mãe de Cosmópolis, de 23 anos, deu a luz em casa e contou com ajuda de uma vizinha e da Polícia Militar. O caso aconteceu na Rua Benedito Grassi, no bairro 1º de Maio.

De acordo com informações da mulher que foi a primeira a chegar na ocasião, Keula Viviane da Silva Oliveira, 40 anos, moradores podiam ouvir os gritos da jovem de longe, que inicialmente, pareciam não ser de parto, mas de briga “Decidi sair na rua ver o que estava acontecendo e me deparei com a mãe da moça que estava em trabalho de parto pedindo ajuda. Quando entrei para ajudar, vi que o estado do parto era avançado. Corri, busquei luvas e quando voltei, a criança estava com os ombros para fora, bem roxinha, com o rostinho na poça de sangue na cama. Foi quando eu terminei de tirar a criança, virei ela de bruços, tirei uma sujeira da boquinha, bati nas costas e o bebê começou a chorar bastante” relatou ela.

Keula ainda relatou que enrolaram a criança numa toalha de banho, quando a Polícia Militar e a ambulância chegaram para finalizar a ocorrência onde a mamãe ainda estava muito fraca e o bebê precisava dos primeiros procedimentos após o nascimento.

De acordo com a Polícia Militar a equipe foi acionada para atendimento onde a informação era um trabalho de parto. A equipe se deslocou com urgência para o local dos fatos para que, assim, pudessem salvaguardar a vida de mãe e filho. Ao chegarem no local se depararam com a mãe deitada em sua cama, ainda fraca e já com o pequeno Isac vindo ao mundo.

De acordo com o histórico, a equipe com cautela e segurança usou de técnica para garantir que o trabalho de parto fosse finalizado com sucesso, segurando a criança e após as devidas manobras enrolando-a em um cobertor e aconchegando no colo da genitora para que ela e o pequeno Isac fossem tranquizados no momento mais crucial de suas vidas.

Também compareceu no local os motoristas do serviço de urgência de Cosmópolis Marcelo e Marcio, que auxiliaram no local para o transporte e conduziram mãe e filho para a Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis com a equipe prestando o devido apoio no deslocamento.

A mãe foi devidamente atendida pela equipe medica de plantão que informou que Isac e sua genitora estavam saudáveis e em segurança.