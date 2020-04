Mahle anuncia demissão de 400 funcionários após férias coletivas

Nesta segunda-feira, dia 13, a Mahle de Mogi Guaçu anunciou a demissão de cerca de 400 funcionários que retornaram das férias coletivas. O número ainda não é preciso, mas o sindicato da categoria tenta reverter a situação.

A empresa Mahle está instalada em Mogi Guaçu desde a década de 1970 e chegou a empregar mais de 5 mil funcionários. Atualmente estava com 3 mil aproximadamente, e desde o início da pandemia do coronavírus, anunciou férias coletivas.

O tumulto ocorreu na segunda-feira, com o retorno das atividades e com o anúncio de demissão de cerca de 400 trabalhadores.

Com informações do Portal da Cidade Mogi Guaçu