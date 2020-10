Mais de 200 testes rápidos são aplicados em idosos no Centro

No último sábado (17), mais uma etapa do programa de testagem da população com idade acima de 60 anos foi realizada no Centro Municipal de Aperfeiçoamento do Magistério Antonio de Souza Franco, a Estação Educação, das 8h às 16h. Nesse dia, a ação preventiva de combate ao novo coronavírus direcionou o atendimento para a região central.

Na ocasião foram aplicados 211 exames. Destes, 12 idosos apresentaram resultado positivo. Um deles foi comunicado a comparecer no Ambulatório de Síndromes Gripais, também na região central, por ainda estar com o vírus no organismo, a fim de receber atendimento clínico, além de orientações sobre os procedimentos preventivos a serem adotados, dentre eles, a necessidade de isolamento domiciliar. A recomendação também é estendida aos familiares que moram na mesma residência da pessoa idosa. Os outros 11 já adquiriram anticorpos para o combate a doença.

Os demais 199 diagnósticos testaram negativo de contágio por Covid-19.

Planalto

A campanha prossegue e, no próximo dia 30, a testagem será no bairro Jardim Planalto, das 8h às 16h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) José Antonio Villa Nova, na Rua Sebastião Milano Sobrinho, 1.455. Com isso, a oferta de testes rápidos alcançará moradores de todas as regiões do município.

Em todas essas etapas, os protocolos sanitários estabelecidos pela Comissão Técnica Municipal de Contingenciamento ao Novo Coronavírus. Dentre eles, profissionais e a população devem estar protegidos máscara de proteção facial, utilizar álcool em gel e manter o distanciamento social.