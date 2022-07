Mais de 3.200 pessoas assistiram filmes gratuitamente no Cine Renovias

Em 40 sessões, 3.270 pessoas puderam se divertir durante a exibição de filmes em uma carreta que se transformou em uma sala de cinema. O Cine Renovias estacionou em quatro municípios da região e fez a festa de crianças, jovens e adultos, que tiveram a oportunidade de contar com programa especial neste período em que se iniciam as férias escolares.

O projeto, patrocinado pela concessionária, visitou as cidades de Jaguariúna, São João da Boa Vista, Mogi Guaçu e Mogi Mirim, entre os dias 27 de junho a 08 de julho. A carreta permaneceu por dois dias em cada cidade e os filmes foram exibidos em um total de cinco sessões diárias. Durante todo o dia, para alunos de escolas públicas e, no período noturno, uma sessão aberta às famílias.

Logo na entrada, pipoca e refrigerante para entrar no clima. Depois, foi só escolher a poltrona e curtir os filmes escolhidos pelas escolas. Dentre as opções estavam: Pets, Madagascar 3 e Megamente. Nas sessões abertas, foram exibidos os filmes Jurassic World: Reino Ameaçado, na primeira noite; e Star Trek: Sem Fronteiras na segunda.

Estruturado em um caminhão, o cinema móvel tem como objetivo alcançar o público com pouco acesso à equipamentos culturais. Ao chegar no local de destino, as laterais do caminhão se expandem, transformando-o em uma verdadeira sala de cinema, com telão, climatização, poltronas para acomodar até 91 pessoas por sessão, além de pipoqueira, dispenser para refrigerante e banheiros.

O Cine Renovias, aprovado pela Secretaria Especial da Cultura e viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, é um projeto patrocinado pela concessionária com o apoio da NG Produções Culturais e da produtora Cepar Cultural.

