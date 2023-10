Mais de 5 mil alunos confiram presença no Universo Unifeob

Falta pouco menos de uma semana para a tradicional feira de profissões da Unifeob. Conhecida como Universo, a ação tem o objetivo de apresentar aos alunos do ensino médio os cursos oferecidos pelo Centro Universitário, suas áreas de atuação, possibilidades do mercado de trabalho, infraestrutura, salas de aula e laboratórios.

Neste dia toda a equipe da Unifeob formada por estudantes, professores, coordenadores e colaboradores se dedicam exclusivamente para receber os visitantes. Os futuros acadêmicos irão acompanhar atividades específicas para cada curso, conhecer um pouco da vida acadêmica e tirar todas as dúvidas sobre suas áreas de interesse.

O evento será realizado no dia 18 de outubro no campus Mantiqueira acontece em dois horários, sendo das 8h às 12h e das 19h30 às 22h30. Até o momento, mais de 5300 alunos, de 80 escolas de 26 cidades da região e do Sul de Minas estão confirmados.

O Universo UNIFEOB acontece há mais de 10 anos e é uma maneira instrutiva e divertida de apresentar todas as possibilidades de estudo e carreira aos alunos, assim os ajudando a escolher a profissão.

Estrutura

Um dos maiores diferenciais da Unifeob é sua estrutura gigante, que oferece todas as oportunidades para os estudantes se desenvolverem com excelência e conquistarem a melhores posições no mercado de trabalho: são salas modernas e equipadas; laboratórios acadêmicos com tecnologia de ponta; Biblioteca com cabines de estudo e empréstimo de Chromebooks; Fazenda-Escola com estufa, auditórios, maquinários, áreas experimentais e iluminação noturna; Maquetaria para estudantes de Arquitetura e Urbanismo; Hospital Veterinário referência na região; entre muitos outros espaços de aprendizagem.