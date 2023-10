Mais de 5 mil toneladas de resíduos foram coletadas na região do Aeroporto de Viracopos

Crédito: Carlos Bassan

Operação é feita desde abril com foco na retirada do descarte irregular da área para evitar a atração de aves; duas equipes com dois caminhões e uma retroescavadeira cada, realizam o serviço

O Departamento de Limpeza Urbana (DLU), da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, coletou, de 10 de abril até 9 de outubro, 5.139 toneladas de resíduos, descartados irregularmente, em duas áreas próximas às cabeceiras da pista do Aeroporto de Viracopos, em Campinas. O objetivo é evitar a atração de aves, que, em busca de alimento no lixo, voam perto dos aviões e podem causar acidentes aéreos. Este trabalho concentrado na região segue por tempo indeterminado.

São duas equipes, com dois caminhões e uma retroescavadeira cada, de segunda-feira a sábado, que circulam pela região do Jardim Campo Belo e outra próxima ao Jardim Adhemar de Barros, no distrito do Ouro Verde. Nas ruas e nos terrenos são encontrados restos de construção, embalagens, pneus, lixo orgânico e até animais mortos e carcaças.

O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, ressalta que esta operação é fundamental para evitar que as aves busquem alimento no lixo e voem perto dos aviões, o que pode causar acidentes. No entanto, destaca que é importante que a população tenha consciência de destinar os resíduos nos locais corretos.

Além deste serviço, como parte de educação ambiental, um carro de som tem circulado pela região, com uma mensagem na qual destaca que existe coleta domiciliar na porta de casa, basta que as pessoas coloquem o lixo em sacos e deixem para que o caminhão leve. A mensagem também alerta para os riscos de descartar o lixo em ruas e terrenos, especialmente nos locais próximos ao Aeroporto. A coleta domiciliar nessas duas regiões ocorre às terças, quintas e sábados.

Campinas tem coleta de lixo em toda a cidade e 16 ecopontos que recebem, gratuitamente, diversos resíduos como entulho de construção civil, recicláveis, móveis e outros objetos. Nas regiões do Jardim Campo Belo e Jardim Adhemar de Barros há ecopontos. Confira os endereços: https://portal.campinas.sp.gov.br/secretaria/servicos-publicos/pagina/limpeza-urbana-dlu- .