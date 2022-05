Mais de 50 candidatas disputam concurso Rainha FAICI 2022

É no mês de maio que a primeira etapa da contagem regressiva da FAICI 2022, que acontece de 5 a 13 de agosto, será definida. Afinal, no dia 12 acontece a seletiva aberta do concurso Rainha FAICI. A etapa será no Polo Shopping Indaiatuba, a partir das 18h30, e as 55 candidatas inscritas disputarão vagas para a grande final, que será em evento exclusivo no Clube 9, no dia 27, a partir das 20h, com shows do cantor Renan Teixeira e da dupla Léo & Raphael. Os convites para curtir a noite da final já estão à venda.

Durante a seletiva aberta, as participantes que se inscreveram pelo site oficial da FAICI, com idade entre 18 e 35 anos, estarão na passarela e serão avaliadas pelos jurados nos quesitos beleza, simpatia e desenvoltura. Toda torcida é bem-vinda para tornar a ocasião ainda mais emocionante já que apenas 15 serão classificadas para a grande final, que acontece no dia 27, quando conheceremos as três musas: Rainha, Princesa e Madrinha da Festa. Entre os prêmios das escolhidas estão kit de cosméticos, óculos de sol, roupas, acessórios, vale academia e até uma quantia em dinheiro.

A noite que definirá a Corte da FAICI 2022 será no Clube 9, a partir das 20h, e além de conhecer as musas, o público poderá conferir o show do cantor Renan Teixeira e da dupla Léo & Raphael. Os paranaenses são responsáveis por sucessos como “Taca cachaça pra nóis“, “Quem disse que me viu mentiu“, “Os menino da pecuária” que estourou em 2021 e a mais recente canção “O original“, em parceria com Fernando & Sorocaba.

Os convites para a grande final do concurso Rainha FAICI 2022 já podem ser adquiridos pelo site da Tycket (https://sis.tycket.com.br/lojanew/detalhes_evento.asp?eve_cod=325) e também nos pontos de venda físicos.

O concurso Rainha FAICI 2022 conta com patrocínio de Império Puro Malte, Polo Shopping Indaiatuba, Academia CTI, Star Country, Fisk, Espaçolaser, Floraviva Cosméticos, Loja Eva Maria, Açaí Futuro, Wanderson de Paula, Lúcia Ramos Lingerie, You Fashion Moda Feminina, VitaDerm, Óticas Carol, Travel Inn Wise Hotel, Restaurante Torre Gourmet, Brasa Burguer, Croissant & Cia, BFS, Marmoraria Maria Carolina, Rosa limão Jeans, Fox Rodas, TM Beauty, Martiterra, Padaria Líder, Posto P5, Construcenter, Daisho, Grupo Balilla, Lógica, Bandeira Filho, Azza Internet, Masotti, D’Negri Sucos Naturais, Família Pinduka’s, AVM Imóveis e apoio de O Boticário, SAAE e Prefeitura de Indaiatuba.

PASSAPORTE FAICI

A FAICI 2022 acontece de 5 a 13 de agosto. Vale lembrar que os ingressos para os dias da Festa já podem ser adquiridos no site UAU Tickets (https://www.uautickets.com/search/searchTerm/faici ) ou nos pontos de venda físicos em Indaiatuba que estão listados no site oficial da FAICI.

O Passaporte FAICI ao valor de R$ 180,00 válido para os seis dias de festa, segue disponível exclusivamente nos pontos de vendas físicos. Porém, para aproveitar a melhor festa de Indaiatuba é preciso correr e garantir o Passaporte porque na sexta-feira, 06 de maio, acontece a mudança de lote e os valores sofrerão reajustes. A lista com os endereços dos pontos de venda está no site da FAICI (https://www.faici.com.br/ingressos.php).

SERVIÇO

Concurso Rainha FAICI 2022 – calendário

– Seletiva aberta ao público

Data: 12 de maio (quinta-feira) – a partir das 18h30

Local: Polo Shopping Indaiatuba – alameda Filtros Mann, 670 – Jardim Tropical – Indaiatuba/SP

Entrada gratuita

– Grande Final Rainha FAICI 2022

Data: 27 de maio (sexta-feira) – a partir das 20h

Local: Clube 9 de julho – avenida Presidente Vargas, 2000 – Vila Homero – Indaiatuba/SP

Convites da Final Rainha – https://sis.tycket.com.br/lojanew/detalhes_evento.asp?eve_cod=325