Mais de 550 pessoas são imunizadas contra o sarampo no Drive Thru contra o sarampo

No sábado, 15/8, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Amparo realizou o Drive Thru de vacinação contra o sarampo. De acordo com a Vigilância em Saúde, 556 pessoas foram imunizadas.

No dia 29 de agosto, novamente os postos de saúde do São Dimas, e Postão, no Centro contarão com mais um Drive Thru, das 8 às 15 horas. Não será necessário sair do veículo para ser imunizado. Nesta etapa, homens e mulheres de 30 a 49 anos devem ser imunizados, mesmo que tenham tomam a dose recentemente. Grávidas não devem ser imunizadas.

No São Dimas, o Drive Thru terá fluxo pela rua José Bueno de Godoi. Já no Centro, o motorista deve entrar pela José de Camargo Bitch, ao lado da sede da GCM – Guarda Civil Municipal.

É válido ressaltar que durante a semana, a vacinação ocorre no posto de saúde mais próximo da sua casa, das 8h30 às 15h30. Para a faixa de 0 a 29 anos, a Secretaria de Saúde indica que o interessado vá até a unidade mais próxima, para conferir a sua última atualização. Nas

“Sem dúvida, foi acima do esperado a movimentação. A vacinação contra o sarampo está sendo reforçada em todo o Brasil A prevenção é a melhor forma de cuidar da Saúde”, ressaltou o prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob.