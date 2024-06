Mais de 600 alunos de Artur Nogueira se formam no Proerd 2024

Cerimônia de formatura acontecerá nos dias 25 e 26 de junho, às 19h, no salão de festas da Graça Church

Mais de 600 alunos, das nove escolas municipais de Artur Nogueira, concluíram o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) em 2024. A formatura acontecerá nos dias 25 e 26 de junho, terça e quarta-feira, às 19h, no salão de festas da Graça Church.

Para tornar o evento ainda mais especial, haverá música ao vivo com a Banda Nico de Fáveri, sob regência do maestro Matheus Nicolas dos Santos. A Prefeitura convida toda a população para prestigiar as crianças na conclusão de uma etapa importante.

Além das comemorações, o Proerd, representado pelo Cabo Oliveira, demonstrará solidariedade aos moradores do Rio Grande do Sul, promovendo a arrecadação de doações voluntárias de produtos de higiene e limpeza. As doações poderão ser entregues no próprio local da formatura. A Graça Church está localizada na Rua Santo de Faveri, nº 580, Bairro Santa Rosa.

As escolas participantes estão distribuídas em dois dias de formatura, conforme abaixo:

25 de junho:

EMEF “Francisco Cardona”

EMEIEF “Maria Plascidina de Almeida Filippini” – Bairrinho

EMEIEF “Prof.ª Aparecida Dias dos Santos” – Laranjeiras

EMEF “Ver. Prof. Amaro Rodrigues” – Jardim Leonor

EMEF “Edmo Wilson Cardoso” – Blumenau

26 de junho:

EMEF “Prefeito Ederaldo Rossetti” – CAIC

EMEF “Elysiário Del’Alamo” – Sacilotto II

EMEIEF “Osni José de Souza” – Minha Casa Minha Vida

EMEF “Prof.ª Alcídia Teixeira Whitaker Matteis” – Itamaraty