Mais um pedreiro desaparece em Santo Antônio de Posse em apenas um mês

O pedreiro Wilson Silva Ferreira, 40 anos, desapareceu no último sábado, 18, em Santo Antônio de Posse após levar sua esposa a um salão de beleza no centro da cidade.

Segundo a esposa Silvana de Oliveira é muito estranho o desaparecimento do marido, pois ele estava com o valor do último salário de pedreiro inteiro na carteira. “Era de costume todo sábado ele me levar ao salão para arrumar o cabelo e fazer as unhas. Depois seguíamos para o supermercado para compras as coisas que faltavam”, relatou Silvana.

Esse é o segundo caso misterioso que acontece em Santo Antônio de Posse. Há um mês o pedreiro Paulo Sérgio Matheus, 36 anos, também desapareceu. As características dos dois desaparecimentos intrigam a Polícia, que segue todas as linhas de investigação.

Dona Rosa da Silva mãe de Wilson, diz que desconhece qualquer ameaça, dívida ou acerto de contas que o filho tenha. “Meu filho sempre foi responsável, tinha um trabalho firme, e informou ao patrão que iria resolver uns problemas e que na segunda estaria trabalhando”.

Wilson tem uma filha em outra cidade do interior paulista e familiares que residem em São José do Rio Preto, inclusive a mãe informou que os familiares estariam esperançosos que ele pudesse aparecer, mas infelizmente isso não aconteceu.

A polícia segue com as investigações, quem souber o paradeiro dos respectivos desaparecidos entrar em contato com as autoridades.