Manutenção Anual na ETA de Santo Antônio de Posse Garante Água de Qualidade para a População

Na terça-feira, 25 de junho, o Departamento de Água da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através da Estação de Tratamento de Água (ETA), realizou uma importante manutenção. A intervenção consistiu na troca dos elementos filtrantes dos nove filtros da ETA e na limpeza do reservatório. Essa troca é realizada anualmente para garantir a qualidade da água fornecida à população.

Durante esse dia, o fornecimento de água foi interrompido, medida que foi previamente comunicada à população. Após a conclusão do serviço, a ETA constatou que em alguns bairros a água demorava a chegar. Imediatamente, foi realizada uma vistoria nas redes de distribuição e constatou-se que em algumas delas havia acúmulo de ar, o que exigiu manutenção adicional por parte da ETA.

Durante o período de manutenção nas redes, os bairros mais afetados foram abastecidos com caminhões-pipa, de forma a atender à necessidade local. Com a manutenção concluída na quinta-feira, 27 de junho, o fornecimento de água na cidade foi normalizado. A população já pode confiar na qualidade da água que está recebendo, após a troca dos elementos filtrantes e a limpeza do reservatório.

Essas ações reforçam a responsabilidade da ETA em fornecer água à população dentro dos padrões exigidos pelos órgãos competentes e em respeito aos consumidores.