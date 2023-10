Maratona de Campinas reúne atletas de várias regiões do País

Crédito Foto Divulgação

Competição será neste domingo, 15 de outubro, a partir das 7h, com largada na avenida Norte-Sul

O Prefeito Dário Saadi era o secretário de Esportes e Lazer na última maratona (2019)

A 6ª Maratona de Campinas será neste domingo, 15 de outubro, a partir das 7h. A largada será na avenida Norte-Sul (av. José de Souza Campos), próxima ao nº 1600, no bairro Cambuí. Com aproximadamente 2 mil atletas inscritos da região e de outros estados do País, a Maratona está de volta após um hiato de três anos por causa da pandemia de covid-19.

Idealizada pelo Prefeito Dário Saadi, em 2015, então secretário de Esportes e Lazer, a Maratona de Campinas 2023, vai reunir atletas, corredores amadores e iniciantes, nas modalidades solo de 42 km, 21 km, 14 km e 7 km ou ainda o revezamento formado por grupos de colegas de trabalho, amigos, familiares, academias ou equipes de corrida. Nesta edição, os corredores também vão contar com uma novidade: o asfalto totalmente recapeado e apropriado para a disputa da prova.

A meta principal da Maratona é estimular a prática da atividade física numa distância individual curta, porém, dentro dos 42 km de uma maratona. É a única corrida de Campinas disputada na avenida Norte-Sul que possibilita o público acompanhar de perto o desempenho de cada participante.

A iniciativa foi bem sucedida uma vez que o número de inscritos na modalidade de revezamento foi bastante expressivo. O regulamento permite duplas (cada atleta corre 21 km), trios ( 14 km por participante) e sexteto (7 km cada componente do grupo). Para confirmar o prestígio do evento além dos inscritos da região Metropolitana de Campinas, atletas dos estados do Paraná, Rio de janeiro e Amazonas também se inscreveram.

O secretário Municipal de Esportes e Lazer, Fernando Vanin, está entusiasmado com a estrutura montada para a realização da Maratona de Campinas e também com o grande interesse das pessoas em participar: ” É uma prova democrática. Abrimos a possibilidade de participação para outros grupos de corredores e isso promove o espírito de equipe, fundamental em nossos dias. Além disso, é necessário uma super estrutura que foi muito bem construída”, assegurou.

Neste ano, além da manutenção do percurso único com a largada na avenida Norte-Sul, a organização técnica da prova implementou um recurso de cronometragem para o controle dos participantes do revezamento, permitindo que o corredor tenha acesso ao tempo realizado no trecho cumprido por cada um.

Retirada dos kits

Os organizadores da 6 ª edição da Maratona de Campinas prepararam uma estrutura completa para receber os inscritos. Os kits serão entregues nesta sexta-feira(dia 13/10) e sábado (dia 14/10) das 10h às 17h, na rua Adelino Martins, 553, no bairro Mansões Santo Antônio. É preciso apresentar um documento de identidade com foto para retirar seu kit. Para retirar o kit de outra pessoa, é necessário apresentar os documentos do inscrito.

Durante a prova, haverá postos de hidratação na chegada e a cada 3 km de percurso. Ao final, além da água, os atletas terão à disposição uma área de reposição energética com suco, frutas, açaí e outros.