Marcha para Jesus em Pedreira: Um Dia de Reflexão, Louvor e União

Da Redação

Foto Divulgação

Fortalecendo Valores de Paz e Harmonia na Comunidade

No dia 23 de setembro, a cidade de Pedreira se prepara para receber um evento de grande significado para a comunidade local. A “Marcha para Jesus”, organizada pela AMIEP (Associação de Ministros Evangélicos de Pedreira), com o apoio da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Mobilidade Urbana, promete ser um momento de reflexão, louvor e união, com a presença especial da renomada banda de música cristã contemporânea, “Discopraise”.

A “Marcha para Jesus” é uma oportunidade para a comunidade demonstrar sua fé, solidariedade e compromisso com esses princípios.

O evento acontecerá no dia 23 de setembro, com início às 15 horas, na Praça Ângelo Ferrri. A escolha deste espaço público não simboliza apenas a abertura e a inclusão, mas também permite que a marcha seja acessível a todos os residentes de Pedreira.

Um dos destaques da “Marcha para Jesus” deste ano será a presença da banda “Discopraise”. Com sua música cristã contemporânea de qualidade e mensagens de renovação, eles prometem elevar os espíritos e criar um ambiente de entusiasmo genuíno. A participação da banda é uma oportunidade única para a comunidade experimentar um momento de conexão espiritual profunda.

A participação ativa de todos os membros da comunidade de Pedreira é fundamental para o sucesso deste evento.

Em resumo, a “Marcha para Jesus” em Pedreira no dia 23 de setembro promete ser mais do que um evento religioso; será um momento de reflexão, louvor e união, onde a comunidade se reunirá para fortalecer os valores de paz e harmonia que são essenciais para uma sociedade justa e inclusiva.