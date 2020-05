Marido agride esposa e acaba detido pela GM de Santo Antônio de Posse

Os Guarda Municipais de Santo Antônio de Posse foram acionados por funcionários da ambulância a comparecer na Rua José Russi – Vila Esperança, onde havia uma pessoa agredida.

No local os GMs Segala, Sandra, Del Cielo, e Mazotti depararam com a vítima deitada na cama, com o corpo ensanguentado, a mesma informou que seu companheiro, havia agredido na região da cabeça.

Os GMs ainda conversaram com uma testemunha que afirmou estar no local, no momento da agressão e tentou separar as partes. A vítima foi socorrida ao PS local, onde se encontra em observação.

Em posse das informações os GMs iniciaram patrulhamento com vistas ao acusado, sendo que o mesmo já e conhecido nos meios policiais pela pratica de vários furtos pela cidade. Os policiais lograram êxito em encontrá-lo na praça da matriz, o acusado foi abordado e questionado sobre a agressão.

O mesmo informou que não agrediu a vítima, diante dos fatos o indivíduo foi detido e conduzido a delegacia para que as devidas providências fossem tomadas.