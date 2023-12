Martinho Prado ganha pista de skate modular

Os moradores e amantes do skate do Distrito de Martinho Prado Júnior já contam com um equipamento para a prática da modalidade. Nesta sexta-feira, 22 de dezembro, o equipamento foi instalado na Praça Gonçalo Fernandes de Lima, localizado na Rua Júlio Fernandes, s/n, e já será utilizado durante as atividades de aniversário de Martinho Prado, celebrado neste sábado, 23 de dezembro.

A pista de skate modular foi instalada na praça principal do distrito por meio do projeto 100% Esporte para Todos do Governo do Estado de São Paulo. O novo espaço esportivo é uma conquista da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). O trabalho de instalação foi realizado por empresa contrata pelo Governo Estadual e teve acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

A implantação da pista de skate modular tem como objetivo oferecer para a população do Distrito de Martinho Prado Júnior um local adequado para a prática esportiva da modalidade. “Assim, estamos ampliando a oferta de atividades físicas disponíveis, visando promover a melhoria da qualidade de vida e saúde dos moradores da região. Por isso, a pista de skate foi instalada numa conhecida área de lazer do distrito”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Paulo César Moreira.