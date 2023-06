Martinho Prado Júnior sedia 2ª edição da Prado Race no domingo, dia 4 de junho

No domingo, dia 4 de junho, o Distrito de Martinho Prado Júnior vai receber vários dos melhores competidores de Mountain Bike da região. A partir das 7h, no Centro Esportivo Amauri Caveanha, será realizada a 2ª edição da Prado Race de Mountain Bike. A prova é válida pela 3ª etapa da Copa Outdoor MTB de 2023.

A edição já conta com 360 inscrições, que ainda estão abertas e podem ser realizadas até às 23h59 de quinta-feira, dia 1° de junho. O cadastramento deve ser feito de forma online por meio do link: www.kalangasbikers.com.br. A competição é organizada pela Kalangas Bikers e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

“Receber essa prova de mountain bike tem um impacto significativo na cidade. Além de promover o esporte, traz benefícios econômicos, sociais, turísticos e ambientais. Além disso, pode deixar um legado duradouro em termos de infraestrutura e promoção do esporte e do estilo de vida saudável”, afirmou o secretário da pasta, Paulo César Moreira.

A prova é dividida nas modalidades Pró e Sport, que juntas abrangem 32 categorias, sendo elas: elite masculino e feminino, sub 23, sub 30, master A1, master A2, master B1, master B2, master C1 e master C2, dupla masculina, gravel e e-bike pela Pró; infanto juvenil (misto), juvenil, júnior, cadete, expert, sub 35, sub 40, sub 45, sub 50, sub 55, sub 60, master D1, pessoa com deficiência (PCD), dupla mista, feminino A, feminino B, feminino master A, feminino master B e feminino Master C pela Sport.

Podem ser formadas equipes de cinco a 10 competidores, sendo que as duplas contam com apenas um competidor na formação de equipes. Para cada etapa, pode haver troca de competidores seguindo as normas da prova. Os melhores cinco colocados de todas as categorias ganharão troféu como premiação. Todos os atletas participantes receberão medalha de participação.

Ao final das quatro etapas da Copa Outdoor MTB, as três equipes mais bem colocadas ganharão um troféu e premiação em dinheiro. O público presente poderá conferir a apresentação da banda Dona Rocks, trazendo os clássicos do rock. A próxima e última etapa da Copa Outdoor MTB acontece em Águas de São Pedro, no dia 20 de agosto.

Para mais informações, consulte o regulamento no site: https://www.kalangasbikers.com.br/images/rregatualizado.pdf