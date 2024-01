Mata de Santa Genebra abre inscrições para o programa de voluntariado

Crédito Foto: Divulgação

As inscrições vão até 9 de fevereiro. A carga horária vai variar entre 4 e 8 horas semanais, de acordo com a disponibilidade do voluntário e necessidade da área

O período de atuação previsto é de fevereiro a novembro de 2024

A Mata de Santa Genebra abriu nesta quinta-feira, 25 de janeiro, as inscrições para o programa de voluntariado. Ao todo são 12 vagas. As inscrições devem ser feitas até 9 de fevereiro. Os selecionados poderão colaborar com diversas atividades de uso público realizadas na Mata como a recepção e orientação de visitantes, condução de visitantes em trilhas e apoio à manutenção de espaços educadores como o Borboletário e Viveiro de Mudas. As atividades serão realizadas na sede da Mata de Santa Genebra, situada à Rua Mata Atlântica, 447, Bosque de Barão.

A carga horária vai variar entre 4 e 8 horas semanais, de acordo com a disponibilidade do voluntário e necessidade da área. O período de atuação previsto é de fevereiro a novembro de 2024.

Ao participar do programa, o voluntário adquire experiência na prática da conservação do meio ambiente, integração comunitária, educação ambiental e desenvolvimento sustentável, aprimorando os conhecimentos para sua formação educacional e profissional, e como experiência de cidadania, propiciando seu desenvolvimento pessoal.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever pelo sistema de voluntariado disponível no link. Ao acessar o sistema pela primeira vez, basta preencher o cadastro disponível no sistema com as informações pessoais e selecionar no campo “Chamadas abertas” a chamada ICMBio Iperó 0004/2024.

Ao se candidatar, será necessário indicar os dias e horários quando tem disponibilidade para participar das atividades. Há a possibilidade de participar tanto em dias úteis quanto aos finais de semana.

Dúvidas podem ser encaminhadas para contato.fundacao@fjposantagenebra.sp.gov.br ou beatriz.gomes@icmbio.gov.br.

A Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) Mata Santa Genebra tem gestão compartilhada do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO).